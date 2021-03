Lasciami entrare: Demián Bichir protagonista del pilot (Di lunedì 15 marzo 2021) L'attore Demián Bichir sarà il protagonista di Lasciami entrare, un nuovo pilot ispirato all'omonimo romanzo, prodotto per Showtime. Demián Bichir sarà il protagonista di Lasciami entrare, il pilot prodotto per Showtime ispirato al romanzo scritto nel 2004 da John Ajvide Lindqvist. La storia era già stata adattata per il grande schermo e la nuova versione televisiva sarà prodotta da Tomorrow Studios. Andrew Hinderaker sarà showrunner e autore del progetto Let the Right One In, mentre alla regia ci sarà Seith Mann, già nel team che ha portato al successo Homeland. Il potenziale show avrà come protagonista un padre, Mark (il ruolo affidato a Demián ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021) L'attoresarà ildi, un nuovoispirato all'omonimo romanzo, prodotto per Showtime.sarà ildi, ilprodotto per Showtime ispirato al romanzo scritto nel 2004 da John Ajvide Lindqvist. La storia era già stata adattata per il grande schermo e la nuova versione televisiva sarà prodotta da Tomorrow Studios. Andrew Hinderaker sarà showrunner e autore del progetto Let the Right One In, mentre alla regia ci sarà Seith Mann, già nel team che ha portato al successo Homeland. Il potenziale show avrà comeun padre, Mark (il ruolo affidato a...

Advertising

IlCineocchio : #LasciamiEntrare: ordinato il pilot della serie TV; #DemiánBichir star, storia con novità - vice1959 : @GiorgiaMeloni Lasciami entrare nel tuo cuore, desidero sentire il calore del tuo piccolo amore per Me. La crudelt… - giuliapisoni : Tra una chiamata e un mal di testa Ti lascio scivolare via Scappiamo via sempre di fretta Che brutta questa frenesi… - Bassi10Bassi : RT @Antonio79B: 'Gelsomina Apri il portone Va bene Butta la chiave allora Butta la chiave Butta la chiave Cara piccina lasciami entrare But… - molina_matteo : RT @Antonio79B: 'Gelsomina Apri il portone Va bene Butta la chiave allora Butta la chiave Butta la chiave Cara piccina lasciami entrare But… -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciami entrare Lasciami entrare: Demián Bichir protagonista del pilot Demián Bichir sarà il protagonista di Lasciami entrare , il pilot prodotto per Showtime ispirato al romanzo scritto nel 2004 da John Ajvide Lindqvist. La storia era già stata adattata per il grande schermo e la nuova versione televisiva ...

The Batman: tutto quello che sappiamo sul film con Robert Pattinson nel costume del Cavaliere Oscuro La colonna sonora di The Batman Matt Reeves ha diretto in passato Cloverfield , Lasciami entrare e due capitoli della saga de Il pianeta delle scimmie . A comporre la colonna di quei film c'è sempre ...

Lasciami entrare: Demián Bichir protagonista del pilot Movieplayer.it Lasciami entrare: Demián Bichir protagonista del pilot L'attore Demián Bichir sarà il protagonista di Lasciami entrare, un nuovo pilot ispirato all'omonimo romanzo, prodotto per Showtime. Demián Bichir sarà il protagonista di Lasciami entrare, il pilot pr ...

Steven Yeun: la candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista entra nella Storia Il fatto che non ci sia nessun precedente è legato al fatto che, se dovesse accadere, si tratterebbe di un qualcosa che entrerà nella Storia degli Oscar. Non voglio lasciarmi intrappolare da quel ...

Demián Bichir sarà il protagonista di, il pilot prodotto per Showtime ispirato al romanzo scritto nel 2004 da John Ajvide Lindqvist. La storia era già stata adattata per il grande schermo e la nuova versione televisiva ...La colonna sonora di The Batman Matt Reeves ha diretto in passato Cloverfield ,e due capitoli della saga de Il pianeta delle scimmie . A comporre la colonna di quei film c'è sempre ...L'attore Demián Bichir sarà il protagonista di Lasciami entrare, un nuovo pilot ispirato all'omonimo romanzo, prodotto per Showtime. Demián Bichir sarà il protagonista di Lasciami entrare, il pilot pr ...Il fatto che non ci sia nessun precedente è legato al fatto che, se dovesse accadere, si tratterebbe di un qualcosa che entrerà nella Storia degli Oscar. Non voglio lasciarmi intrappolare da quel ...