Ibrahimovic torna in Nazionale: convocato dalla Svezia (Di lunedì 15 marzo 2021) Il giornalista Alessandro Alciato ha rivelato che Zlatan Ibrahimovic è stato pre convocato dalla Nazionale della Svezia Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, Zlatan Ibrahimovic è stato pre convocato dalla Svezia per le sfide contro Georgia, Kosovo ed Estonia. Dall’incontro di qualche tempo fa con l’attaccante del Milan, il ct svedese sembra essere stato convinto a riportare in Nazionale Zlatan. LA NOTIZIA COMPLETA SU MILAN NEWS 24. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il giornalista Alessandro Alciato ha rivelato che Zlatanè stato predellaSecondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, Zlatanè stato preper le sfide contro Georgia, Kosovo ed Estonia. Dall’incontro di qualche tempo fa con l’attaccante del Milan, il ct svedese sembra essere stato convinto a riportare inZlatan. LA NOTIZIA COMPLETA SU MILAN NEWS 24. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH – L’esito del controllo di oggi per #Ibrahimovic: la data del probabile rientro ? - SOSFanta : ?? FLASH – L’esito del controllo di oggi per #Ibrahimovic: la data del probabile rientro ? - calciomercatoit : #Milan, #Vlahovic torna nome caldo: ma c'è ancora #Icardi nel mirino ?? #CMITmercato - RamboDeNa : Due notizie dai giornali di oggi. Una buona e una cattiva. Quella buona: Solskjaer dice che non recupera Cavani… - lory12345678901 : RT @Alessan77616441: @noitre32 Sicuramente bassetti avrà finito i soldi del primo bonifico,ora fino all' arrivo del secondo torna dalla nos… -