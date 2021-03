Gubbio | bella iniziativa | “Un goal per Caterina”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ci sonoche vengono segnati da un bomber speciale, il cuore. Non indossa la maglia di una squadra, ma di tutte e si lega al calcio della Lega Pro.UNPERè l’promossa dall’AS1910 in collaborazione con l'Associazione no profit "gliamicidicate". Ha lo scopo di promuovere un evento benefico il cui ricavato verrà devoluto interamente all'Associazione che da due anni è di supporto per aiutare(una bambina eugubina di 9 anni affetta da Sma Atrofia muscolare spinale) e la sua famiglia.In occasione del derby umbro,-Perugia di mercoledì 17 marzo, in programma allo stadio “Barbetti” alle ore 17,30, i calciatori delindosseranno per la prima volta, in questa stagione, la terza maglia di colore giallo che ...

