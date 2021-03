Freddo in aumento, persino GELO. Il peggio deve ancora arrivare (Di lunedì 15 marzo 2021) Correnti fredde d’origine artica hanno guadagnato spazio fin verso l’Italia, apportando un deciso calo termico acuito da forti venti. Rovesci di neve sono occasionalmente caduti fino a quote basse in alcune aree del Nord-Est e dell’Appennino. Sono fenomeni tipici della primavera. Le temperature si sono portate un po’ ovunque sotto la media, in particolare sulle aree di montagna, lungo i versanti adriatici e al Sud. Il netto calo termico ha riportato anche deboli gelate in alcune aree della Val Padana. Lo scenario diventerà più invernale nei prossimi giorni. Evoluzione tra il 19 e il 20 marzo, con discesa d’aria ancor più fredda su gran parte d’EuropaCosa succederà durante la settimana? Tanto, forse anche troppo. Marzo, fino a questo momento, non si sta e non ci sta facendo mancare nulla. Dopo la falsa illusione di primavera, concretizzatasi nell’ultima parte di febbraio, il meteo ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Correnti fredde d’origine artica hanno guadagnato spazio fin verso l’Italia, apportando un deciso calo termico acuito da forti venti. Rovesci di neve sono occasionalmente caduti fino a quote basse in alcune aree del Nord-Est e dell’Appennino. Sono fenomeni tipici della primavera. Le temperature si sono portate un po’ ovunque sotto la media, in particolare sulle aree di montagna, lungo i versanti adriatici e al Sud. Il netto calo termico ha riportato anche deboli gelate in alcune aree della Val Padana. Lo scenario diventerà più invernale nei prossimi giorni. Evoluzione tra il 19 e il 20 marzo, con discesa d’aria ancor più fredda su gran parte d’EuropaCosa succederà durante la settimana? Tanto, forse anche troppo. Marzo, fino a questo momento, non si sta e non ci sta facendo mancare nulla. Dopo la falsa illusione di primavera, concretizzatasi nell’ultima parte di febbraio, il meteo ...

