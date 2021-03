Francesca Lodo | chi è | altezza | vita privata | carriera e Instagram

(Di lunedì 15 marzo 2021), modella e interprete, torna sul piccolo schermo con “L’Isola dei Famosi” dopo anni lontano dalla televisione.della 39enne sarda. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in onda da lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5, vede – fra le altre cose – un grande ritorno sul piccolo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

In particolare per l'Isola ci sono in partenza Gilles Rocca ed Elisa Isoardi , reduci dal successo a Ballando con le stelle,, Vera Gemma, Angela Milillo, Paul Gascoinge , l'attrice ...... dunque, partirà insieme ad Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti,, Gilles ...Francesca Lodo, modella e interprete, torna sul piccolo schermo con "L'Isola dei Famosi" dopo anni lontano dalla televisione.All’Isola dei Famosi 2021 il ritiro per motivi personali dell’ex Miss Carolina Stramare ha costretto gli autori a correre ai ripari per cercare una naufraga “sostituta”.