Femminicidio Ornella Pinto | la decisione del Comune di Napoli

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione dei funerali di, la donna napoletana, brutalmente uccisa dal compagno con 12 Coltellate, il sindaco diLuigi de Magistris ha disposto che le bandiere delle sedi deldi Palazzo San Giacomo e di via Verdi siano poste a mezz’asta. “Ilè un fenomeno strutturale della società su modelli vecchi che prevedono la relazione tra uomo e donna in cui l’uomo vuole disporre del corpo della donna”. Lo ha detto la senatrice del Pd Valeria Valente intervenuta in una trasmissione radiofonica del mattino. “Letta ha detto parole importanti sulla questione di genere e c’è la consapevolezza di come il Pd debba fare di più. Lui rispetto a giovani e donne ne ha promossi tanti negli anni passati. Il tema vero è la promozione delle donne ai ...