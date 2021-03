Ema rassicura: “Pfizer, Moderna e Johnson and Johnson efficaci sulle varianti” (Di lunedì 15 marzo 2021) Pfizer, Moderna e Johnson and Johnson efficaci sulle varianti del Covid. L’Ue: “Abbiamo sbagliato sui contratti”. ROMA – Pfizer, Moderna e Johnson and Johnson sono efficaci sulle varianti del Covid. A dirlo è Marco Cavalieri, responsabile della strategia vaccini dell’Ema in audizione in Parlamento Europeo. “Secondo questo piccolo studio su duemila casi – ha aggiunto riportato dall’Ansa – AstraZeneca è risultato inefficace contro la variante sudafricana. Per averne la certezza bisognerà attendere studi più ampi“. Vaccini Covid, l’Ue: “Abbiamo sbagliato sui contratti” Intanto ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021)anddel Covid. L’Ue: “Abbiamo sbagliato sui contratti”. ROMA –andsonodel Covid. A dirlo è Marco Cavalieri, responsabile della strategia vaccini dell’Ema in audizione in Parlamento Europeo. “Secondo questo piccolo studio su duemila casi – ha aggiunto riportato dall’Ansa – AstraZeneca è risultato inefficace contro la variante sudafricana. Per averne la certezza bisognerà attendere studi più ampi“. Vaccini Covid, l’Ue: “Abbiamo sbagliato sui contratti” Intanto ...

