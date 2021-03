«Deradicalizzare non è forzare ma discutere | conoscere | creare consapevolezza»

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sono poche le persone che in Italia sono impegnate in percorsi di deradicalizzazione di possibili e presunti terroristi. Una di queste ci ha raccontato il suo lavoro, tra difficoltà, piccoli segreti, e grosse sorprese. «La deradicalizzazione può sembrare un'operazione aggressiva realizzata da una equipe o da uno psicologo, ma non è niente di tutto questo. Non è una riformulazione del pensiero, religioso e non solo di una persona. Ma la ridefinizione di un pensiero che porta ad un depotenziamento della pericolosità sociale. Si tratta quindi di un lavoro condiviso, proiettato sulla vita reale e concreta». Tra i vari aspetti nascosti della lotta al terrorismo c'è anche questo, l'attività di chi sta a contatto con un potenziale attentatore lungo un percorso che lo porti a non essere più un pericolo, se non una persona diversa. A gestire questi tipi di progetti a Bari c' la Prof Sabrina ...