Covid: Pd, ‘in Lombardia di pronto non c’è niente, Figliuolo verifichi’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Milano, 15 mar. (Adnkronos) – “In Lombardia di pronto non c’è nulla. Chiediamo al generale Figliuolo una verifica immediata”. Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fabio Pizzul e il capodelegazione in Commissione sanità, Samuele Astuti replicano così al presidente della Regione, Attilio Fontana, che oggi ha detto che in Lombardia è tutto pronto per la vaccinazione di massa, e mancano solo i vaccini. “A mancare- attaccano i consiglieri dem- non sono certo solo i vaccini ma l’organizzazione. Ad oggi in Lombardia siamo solo al 28% del rapporto fra le dosi inoculate agli over 80 e la popolazione complessiva dello stesso cluster, mentre altre regioni hanno fatto molto di meglio. Basti pensare al Lazio dove il rapporto è al 54% e alle Marche che sono al 46%”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Milano, 15 mar. (Adnkronos) – “Indinon c’è nulla. Chiediamo al generaleuna verifica immediata”. Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fabio Pizzul e il capodelegazione in Commissione sanità, Samuele Astuti replicano così al presidente della Regione, Attilio Fontana, che oggi ha detto che inè tuttoper la vaccinazione di massa, e mancano solo i vaccini. “A mancare- attaccano i consiglieri dem- non sono certo solo i vaccini ma l’organizzazione. Ad oggi insiamo solo al 28% del rapporto fra le dosi inoculate agli over 80 e la popolazione complessiva dello stesso cluster, mentre altre regioni hanno fatto molto di meglio. Basti pensare al Lazio dove il rapporto è al 54% e alle Marche che sono al 46%”. L'articolo proviene da ...

