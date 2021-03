Covid | in Abruzzo superati i 60mila contagiati | in aumenti i ricoveri

(Di lunedì 15 marzo 2021) L'Aquila - Sono 323 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in. Sono emersi dall'analisi di 4.393 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,35% dei campioni. Con i dati odierni l'supera quotacontagi dall'inizio dell'emergenza. Sette i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 1.901. Si registra un nuovo brusco aumento dei, che passano dai 743 di ieri ai 766 d oggi. Le località con più nuovi casi sono Teramo (16), Nereto (16) e Chieti (14). A livello provinciale, l'incremento più consistente si registra nel Teramano (113), seguito dall'Aquilano e dal Chietino (87). In coda c'è la provincia di Pescara, con 27 nuovi casi. I nuovi positivi hanno età compresa tra due mesi e 100 anni. Gli attualmente positivi sono 12.840 (+204): 673 pazienti (+24) sono ricoverati in ...

Ancora scuole chiuse da stamattina in tutta la Regione(fascia arancione) fino a diverso ... ma scuole chiuse nei comuni dove sono stati superati i 250 casi positivi alsu 100mila ......tornano restrizioni diffuse in tutte le regioni per cercare di arginare la terza ondata di... oltre alla già citata provincia di Bolzano, Toscana , Umbria e. Gialle la Liguria , la Valle ...Salute L'Aquila - 15/03/2021 08:47 - Sono 323 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.393 tamponi molecolari: è ...Tutte le regioni sono divise tra zona rossa e zona arancione, la zona gialla non esiste più. Spostamenti tra regioni, seconde cose (anche fuori regione), congiunti, visite, bar, ristoranti, negozi, sp ...