Chi è Awed (Simone Paciello), il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Chi è Awed, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 Simone Paciello (in arte Awed) è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Ma di chi si tratta? Il ragazzo è nato a Napoli il 12 luglio 1996 e sin da quando era bambino ha avuto il desiderio di intrattenere le persone e divertirle. Grazie a questa sua passione è approdato su YouTube quando era molto giovane, nel 2012, con lo pseudonimo Awed. Fin da subito riscuote un grande successo grazie soprattutto a video-reazioni nei quali reagisce ad altri video o programmi, con la sua ironia. Dal 2016 approda su Sky nel programma “Social Face” dove partecipa insieme ad altri youtuber. Si unisce ad altri due colleghi, Amedeo Preziosi e ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Chi è, ildei(in arte) è uno dei concorrentidei. Ma di chi si tratta? Il ragazzo è nato a Napoli il 12 luglio 1996 e sin da quando era bambino ha avuto il desiderio di intrattenere le persone e divertirle. Grazie a questa sua passione è approdato su YouTube quando era molto giovane, nel 2012, con lo pseudonimo. Fin da subito riscuote un grande successo grazie soprattutto a video-reazioni nei quali reagisce ad altri video o programmi, con la sua ironia. Dal 2016 approda su Sky nel programma “Social Face” dove partecipa insieme ad altri youtuber. Si unisce ad altri due colleghi, Amedeo Preziosi e ...

Advertising

gayasilvestri : RT @guestofworld_: 'Tra i naufraghi, sulla carta, c’è qualcuno che la ispira?' «Essendo un giovane credo nei giovani, quindi in Awed, un r… - Filippa51004671 : @Ancheno15 In realtà a parte chi sostiene Awed già per conto suo, la maggior parte di noi non vorrebbe affezionarsi… - Biodance3 : Chi è il SMM di Awed? Le ratte??? #tzvip - Maparliamodite_ : RT @etherealgraysxn: comunque io non ho idea di chi partecipi all'isola (tranne awed) e lo guardo solo per tommaso, come per il Gf del rest… - etherealgraysxn : comunque io non ho idea di chi partecipi all'isola (tranne awed) e lo guardo solo per tommaso, come per il Gf del resto #tzvip -