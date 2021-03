Bicchiere sano e goloso | la ricetta di Marco Bianchi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ladiper E’ sempre mezzogiorno oggi 15 marzo 2021, ladel, ilcon la purea di fave e patate e la purea di friarielli. In più pomodori secchi e taralli sbriciolati e ladi oggi didiventa un piatto unico perfetto. Unadella salute ma anche molto originale. Antonella Clerici fa notare che per questapossiamo usare anche le fave fresche ma in studio in tv non è permesso per paura del favismo. Non è possibile usare le fave fresche, per questoutilizza le fave secche per il suo...