Bayern Monaco Lazio, le ultime da Formello: Caicedo titolare? (Di lunedì 15 marzo 2021) Le ultime da Formello, dove Simone Inzaghi ha dato il via alle prove anti-Bayern. Il tecnico pensa ad alcuni cambi di formazione Scattano le prove tattiche in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco, e Simone Inzaghi pensa al rilancio di alcuni giocatori. Buone notizie dall’infermeria, con Lazzari completamente recuperato e in gruppo per l’intera seduta, dopo la parte di allenamento svolta ieri. Contro l’Udinese in campionato toccherà probabilmente a lui, mentre contro i bavaresi Inzaghi sembra intenzionato a schierare Marusic e Fares sulle fasce. In difesa Musacchio spera in una nuova chance sul centrodestra, con Acerbi e Radu a completare il reparto. Detto degli esterni, la cerniera centrale di centrocampo sarà composta da Milinkovic, Luis Alberto e probabilmente da Escalante, che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Leda, dove Simone Inzaghi ha dato il via alle prove anti-. Il tecnico pensa ad alcuni cambi di formazione Scattano le prove tattiche in vista del match di Champions League contro il, e Simone Inzaghi pensa al rilancio di alcuni giocatori. Buone notizie dall’infermeria, con Lazzari completamente recuperato e in gruppo per l’intera seduta, dopo la parte di allenamento svolta ieri. Contro l’Udinese in campionato toccherà probabilmente a lui, mentre contro i bavaresi Inzaghi sembra intenzionato a schierare Marusic e Fares sulle fasce. In difesa Musacchio spera in una nuova chance sul centrodestra, con Acerbi e Radu a completare il reparto. Detto degli esterni, la cerniera centrale di centrocampo sarà composta da Milinkovic, Luis Alberto e probabilmente da Escalante, che ...

