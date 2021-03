Arisa torna single (Di lunedì 15 marzo 2021) Dalle nozze… all’addio. Le lacrime di Arisa, ospite ieri dalla bravissima Mara Venier, avevano una ragione precisa. La cantante che pochi giorni prima del Festival di Sanremo era al centro di rumors che la volevano sposa con il suo agente Andrea Di Carlo, il prossimo settembre, al momento ha interrotto la storia con il compagno. LEGGI ANCHE > Il ritorno di Ermal Meta a Sanremo Arisa si è lasciata ma continuerà a lavorare con il suo agente I due si sono lasciati. E chi li conosce rivela a Giornalettismo che i due continueranno a lavorare insieme ma senza questioni di cuore in mezzo. Come mai l’amore si è spezzato, dato che l’ex coppia aveva scelto la data di nozze il prossimo 2 settembre? Foto IPP/Andrea Oldani – Sanremo L'articolo proviene da Giornalettismo. Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 marzo 2021) Dalle nozze… all’addio. Le lacrime di, ospite ieri dalla bravissima Mara Venier, avevano una ragione precisa. La cantante che pochi giorni prima del Festival di Sanremo era al centro di rumors che la volevano sposa con il suo agente Andrea Di Carlo, il prossimo settembre, al momento ha interrotto la storia con il compagno. LEGGI ANCHE > Il ritorno di Ermal Meta a Sanremosi è lasciata ma continuerà a lavorare con il suo agente I due si sono lasciati. E chi li conosce rivela a Giornalettismo che i due continueranno a lavorare insieme ma senza questioni di cuore in mezzo. Come mai l’amore si è spezzato, dato che l’ex coppia aveva scelto la data di nozze il prossimo 2 settembre? Foto IPP/Andrea Oldani – Sanremo L'articolo proviene da Giornalettismo.

Advertising

RaiUno : Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - NormaSu53723634 : RT @RaiUno: Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - Dansai75 : RT @RaiUno: Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - GiovanniVerdoli : RT @RaiUno: Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? - topo1966 : RT @RaiUno: Torna #MaraVenier con #DomenicaIn ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ???? -