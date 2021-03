Arisa in lacrime, Andrea di Carlo l’ha lasciata: “Il matrimonio è annullato” (Di lunedì 15 marzo 2021) Arisa non sta attraversando un periodo facile nella sua vita sentimentale, e la sua relazione con il manager Andrea Di Carlo sembra finita La cantante genovese non sta attraversando un periodo particolarmente felice della sua vita sentimentale. Dopo le luci della ribalta per la partecipazione al Festival di Sanremo, è arrivata una doccia fredda. Che forse si aspettava. Tutto nasce dalla sua ospitata a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier la cantante è scoppiata in lacrime alla visione di un video che l’ha mostrata insieme al compagno Andrea Di Carlo. Lei non ha spiegato i motivi della sua emozione, senza aggiungere altro Mara Venier è andata avanti con il programma anche se qualche dubbio a tutti gli spettatori è arrivato. Nelle scorse ore in ... Leggi su formatonews (Di lunedì 15 marzo 2021)non sta attraversando un periodo facile nella sua vita sentimentale, e la sua relazione con il managerDisembra finita La cantante genovese non sta attraversando un periodo particolarmente felice della sua vita sentimentale. Dopo le luci della ribalta per la partecipazione al Festival di Sanremo, è arrivata una doccia fredda. Che forse si aspettava. Tutto nasce dalla sua ospitata a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier la cantante è scoppiata inalla visione di un video chemostrata insieme al compagnoDi. Lei non ha spiegato i motivi della sua emozione, senza aggiungere altro Mara Venier è andata avanti con il programma anche se qualche dubbio a tutti gli spettatori è arrivato. Nelle scorse ore in ...

