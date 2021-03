Un fortissimo mal di testa | poi la tragedia | Anna Fenzi muore a soli 48 anni

Advertising

aleXina14704620 : @ilgiornale 14giorni prima...maddddaiii..pagliacci. un fortissimo mal di testa ed un emorragia cerebrale rendono pi… - chxrryxvi : @93T1GHTR0PE la prima volta che ho bevuto il succo alla pera mi è venuto un mal di pancia fortissimo e poi ho vomit… - BigaroniSilvia : Update: venerdì sera dalle 22 hanno iniziato a manifestarsi i veri sintomi: dolore al braccio, mal di testa e febbr… - dlwliet : @airplaxne ho un mal di testa fortissimo e mi viene da vomitare - dlwliet : @delicatjoon ho un mal di testa fortissimo e mi viene da vomitare -

Ultime Notizie dalla rete : fortissimo mal

Leggo.it

DI TESTA Alla fine della scorsa settimana aveva accusato undi testa . Da lì la situazione è rapidamente peggiorata, fino a portare alla morte. Una città intera è sotto choc. ...Portata in ospedale dopo aver accusato undi testa, accompagnato da un forte stato confusionale che ha messo in allarme subito i medici. La donna infatti è stata subito operata per ...Leggi anche –> Ragazza morta, fatale una ischemia mentre aspettava da ore in ospedale Alla fine della scorsa settimana Anna Fenzi aveva accusato un fortissimo mal di testa. Di lì a poco la situazione ...Dalle prime ore di domani previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna. Dal pomeriggio di domani, inoltre, persisteranno di venti forti o di burrasca, con raffich ...