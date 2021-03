Tutti i dubbi della Juve sul futuro di Ronaldo (Di domenica 14 marzo 2021) La permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è certa: il club bianconero ha diversi dubbi sul futuro del portoghese Rischiano di non bastare più i tanti gol messi a segno in campionato per tenersi stretta la fiducia della Juventus. Il club di Agnelli comincia a fare serie valutazioni sul futuro di Cristiano Ronaldo, anni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 marzo 2021) La permanenza di Cristianoallantus non è certa: il club bianconero ha diversisuldel portoghese Rischiano di non bastare più i tanti gol messi a segno in campionato per tenersi stretta la fiduciantus. Il club di Agnelli comincia a fare serie valutazioni suldi Cristiano, anni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

borghi_claudio : Più vedo servizi sulle stecche (mondiali) cinesi per le mascherine meno ho dubbi su a chi siano servite in realtà.… - mplusarch : RT @corazza_luisa: Sono tra i vaccinati #astrazenica con il lotto sbagliato. Sto bene, grata al nostro sistema sanitario per essere stata v… - EmanueleApp : RT @corazza_luisa: Sono tra i vaccinati #astrazenica con il lotto sbagliato. Sto bene, grata al nostro sistema sanitario per essere stata v… - Carmine14081973 : RT @corazza_luisa: Sono tra i vaccinati #astrazenica con il lotto sbagliato. Sto bene, grata al nostro sistema sanitario per essere stata v… - LibertiMauda : RT @corazza_luisa: Sono tra i vaccinati #astrazenica con il lotto sbagliato. Sto bene, grata al nostro sistema sanitario per essere stata v… -