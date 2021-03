Traffico Roma del 14-03-2021 ore 11:30 (Di domenica 14 marzo 2021) Luceverde Roma buona domenica e buongiorno dalla redazione sempre regolare il Traffico sul Grande Raccordo Anulare sulle restanti strade della capitale ricordiamo che la prevista domenica ecologica programmata per oggi 14 marzo è stata rinviata a data da destinarsi Rimane confermata la consueta aria pedonale per via dei Fori Imperiali con le conseguenti deviazioni per le linee bus della zona e con all’entrata del Lazio in zona rossa da domani saranno sospese tutte le corse speciali dedicate ai collegamenti scolastici resterà invece invariato l’orario per metro e autobus Compreso i potenziamenti attuati sulle linee più frequentate prudenza su via Cristoforo Colombo dove lavori di asfaltatura che interessano le corsie centrali su entrambe le direzioni sono prorogati fino al 24 aprile si viaggia Dunque tramite riduzione di carreggiata dalle 10 alle 17 in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) Luceverdebuona domenica e buongiorno dalla redazione sempre regolare ilsul Grande Raccordo Anulare sulle restanti strade della capitale ricordiamo che la prevista domenica ecologica programmata per oggi 14 marzo è stata rinviata a data da destinarsi Rimane confermata la consueta aria pedonale per via dei Fori Imperiali con le conseguenti deviazioni per le linee bus della zona e con all’entrata del Lazio in zona rossa da domani saranno sospese tutte le corse speciali dedicate ai collegamenti scolastici resterà invece invariato l’orario per metro e autobus Compreso i potenziamenti attuati sulle linee più frequentate prudenza su via Cristoforo Colombo dove lavori di asfaltatura che interessano le corsie centrali su entrambe le direzioni sono prorogati fino al 24 aprile si viaggia Dunque tramite riduzione di carreggiata dalle 10 alle 17 in ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico inte… - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Via Nomentana traffico rallentato altezza Via Ficulnea #Luceverde #Lazio - emme1963 : @Marty_Loca80 @CampioneOmaggio per costruire una Metro a Roma ci si mette una quarantina di anni, facciamo prima la… - 5Tlive : RT @5Tlive: #5Tinforma oggi chiusura in via Roma. Info traffico ed eventi su -