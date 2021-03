Serve un “pivot to Asia” euro-americano. Scrive Grimoldi (Lega) (Di domenica 14 marzo 2021) Qualcuno si è chiesto perché, da presidente della deLegazione italiana all’Assemblea parlamentare dell’Osce, che si occupa di sicurezza in europa, abbia chiesto all’Organizzazione di invitare alla prossima assemblea plenaria i rappresentanti del Quad, il Quadrilater security dialogue, che riunisce Stati Uniti, Giappone, India e Australia. L’ho fatto perché sono convinto che la crescente instabilità nell’Indo-Pacifico sia speculare e complementare a quella nel Mediterraneo e che una escalation incontrollata dell’assertività cinese in Asia sia foriera di gravi squilibri in europa. Leggevo su Limes una bella analisi sull’interdipendenza e similitudine tra i Medioceani (Mare Nostrum e Mar Cinese Meridionale) che colLegano il Pacifico all’Atlantico. Non è accademia ma realtà: a rischio non ci sono, come ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Qualcuno si è chiesto perché, da presidente della dezione italiana all’Assemblea parlamentare dell’Osce, che si occupa di sicurezza inpa, abbia chiesto all’Organizzazione di invitare alla prossima assemblea plenaria i rappresentanti del Quad, il Quadrilater security dialogue, che riunisce Stati Uniti, Giappone, India e Australia. L’ho fatto perché sono convinto che la crescente instabilità nell’Indo-Pacifico sia speculare e complementare a quella nel Mediterraneo e che una escalation incontrollata dell’assertività cinese insia foriera di gravi squilibri inpa. Leggevo su Limes una bella analisi sull’interdipendenza e similitudine tra i Medioceani (Mare Nostrum e Mar Cinese Meridionale) che colno il Pacifico all’Atlantico. Non è accademia ma realtà: a rischio non ci sono, come ...

