Sci di fondo | risultati inseguimento 30km femminile Engadin 2021 | vince Weng | Comarella 21esima

Heidi Weng vince l'inseguimento femminile 30km a tecnica libera di Engadin, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci di fondo. Sulle nevi svizzere, la norvegese si impone tagliando il traguardo con il tempo di 1:28:11.6, precedendo di appena 4?5 la svedese Ebba Anderson, che perde dunque una posizione. Terzo gradino del podio per la russa Yulia Stupak, che riesce a difendersi dal tentativo di rimonta del pettorale giallo Jessie Diggins. La migliore azzurra al traguardo è Anna Comarella, 21esima.

