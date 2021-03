Sampdoria, Ranieri: 'Irrati non mi è piaciuto, stia al Var' (Di domenica 14 marzo 2021) BOLOGNA - "Non mi è piaciuto Irrati , è meglio quando sta dietro una televisione al Var. I due gol loro nascono da chiare punizioni al limite che sono state invertite, poi a distanza di pochi secondi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 marzo 2021) BOLOGNA - "Non mi è, è meglio quando sta dietro una televisione al Var. I due gol loro nascono da chiare punizioni al limite che sono state invertite, poi a distanza di pochi secondi ...

Advertising

DiMarzio : Le parole di Claudio #Ranieri dopo #BolognaSamp - sportli26181512 : Ranieri bacchetta Irrati dopo Bologna-Sampdoria: 'Meglio al Var, in campo mandate altri': L'allenatore blucerchiato… - infoitsport : Sampdoria, Ranieri: 'Non meritavamo di perdere' - Fantacalcio : Sampdoria, Ranieri: 'Non meritavamo di perdere' - FAdamoli : @sampdoria Ci vuole un po' di onestà intellettuale : FACCIAMO CAGARE. E l allenatore di solito è il primo colpevole… -