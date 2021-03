Ronaldo: “Ho battuto il record di Pelé”. E O rei si congratula (Di domenica 14 marzo 2021) “Ora ho superato Pelé”. Cristiano Ronaldo festeggia il record di gol e Pelé si complimenta. Il fuoriclasse portoghese esulta dopo la tripletta realizzata contro il Cagliari, nel successo per 3-1 ottenuto dalla Juventus, e si gode il nuovo record di gol strappato a O rei. CR7 arriva a quota 770 e certifica il sorpasso. “Le ultime settimane sono state piene di notizie e statistiche che mi hanno definito il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, superando i 757 gol ufficiali di Pelé. Anche se sono grato per quel riconoscimento, è il momento di di spiegare perché non ho riconosciuto quel record fino a questo momento. La mia eterna e incondizionata ammirazione per Edson Arantes do Nascimento, come il rispetto che ho per il calcio della metà del ‘900, mi ha ... Leggi su funweek (Di domenica 14 marzo 2021) “Ora ho superato”. Cristianofesteggia ildi gol esi complimenta. Il fuoriclasse portoghese esulta dopo la tripletta realizzata contro il Cagliari, nel successo per 3-1 ottenuto dalla Juventus, e si gode il nuovodi gol strappato a O rei. CR7 arriva a quota 770 e certifica il sorpasso. “Le ultime settimane sono state piene di notizie e statistiche che mi hanno definito il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, superando i 757 gol ufficiali di. Anche se sono grato per quel riconoscimento, è il momento di di spiegare perché non ho riconosciuto quelfino a questo momento. La mia eterna e incondizionata ammirazione per Edson Arantes do Nascimento, come il rispetto che ho per il calcio della metà del ‘900, mi ha ...

Advertising

CagliariCalcio : 32' | RETE OSPITE Controlla e incrocia Ronaldo. Sinistro forte, #Cragno battuto. #CagliariJuve 0-3 - DiMarzio : #Juventus, #Pelé si complimenta con #Ronaldo per aver battuto il suo record - GiuseppeGatta87 : RT @DiMarzio: #Juventus, #Pelé si complimenta con #Ronaldo per aver battuto il suo record - lucyguitian : RT @DiMarzio: #Juventus, #Pelé si complimenta con #Ronaldo per aver battuto il suo record - RyouAFC : RT @DiMarzio: #Juventus, #Pelé si complimenta con #Ronaldo per aver battuto il suo record -