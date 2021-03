Ronaldo e la mancata espulsione, Giulini sbotta nel post partita (Di domenica 14 marzo 2021) Il caso Ronaldo e la mancata espulsione contro il Cagliari tiene banco, anche il presidente Giulini si è detto contrariato nel post partita. La mancata espulsione di Cristiano Ronaldo nei primi minuti di partita, per l’intervento pericoloso su Cragno, è stato un episodio che ovviamente sta facendo discutere. Arbitro e Var non hanno ravvisato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 marzo 2021) Il casoe lacontro il Cagliari tiene banco, anche il presidentesi è detto contrariato nel. Ladi Cristianonei primi minuti di, per l’intervento pericoloso su Cragno, è stato un episodio che ovviamente sta facendo discutere. Arbitro e Var non hanno ravvisato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

lucatelese : La mancata espulsione di Ronaldo sul simpatico calcio in faccia a Cragno spiega perché in Europa la Juve non passa mai. #CagliariJuve - Pablo4moors : RT @lucatelese: La mancata espulsione di Ronaldo sul simpatico calcio in faccia a Cragno spiega perché in Europa la Juve non passa mai. #Ca… - BountyK27602455 : RT @lucatelese: La mancata espulsione di Ronaldo sul simpatico calcio in faccia a Cragno spiega perché in Europa la Juve non passa mai. #Ca… - T_Russo_ : RT @IlBona: Prime partite post-Porto: gol da annullare per il Toro, mancata espulsione di Ronaldo. La mafia è tornata coi bonifici - JohSogos : RT @GoalItalia: Giulini amaro dopo #CagliariJuve: “Deluso dalla mancata espulsione di Ronaldo, il regolamento parla chiaro” ?? https://t.co… -