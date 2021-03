Roma, Fonseca: “Ci è mancata concentrazione. Per andare in Champions serve altro” (Di domenica 14 marzo 2021) La Roma esce clamorosamente sconfitta contro il Parma. I giallorossi incassano un clamoroso 2-0 dagli uomini di Roberto D'Aversa e perdono il quarto posto a favore dell'Atalanta.LE PAROLE DI FonsecaIl tecnico Paulo Fonseca analizza il clamoroso k.o. rimediato al Tardini ai microfoni di Sky Sport: "Non abbiamo avuto velocità, ma non voglio alibi. Una squadra che vuole arrivare in Champions deve avere motivazione. Questa è stata una gara difficile perché abbiamo preso subito gol. Il Parma aveva bisogno dei tre punti e segnare subito li ha aiutati. Siamo cresciuti quando è entrato Cristante. Ci servivano giocatori più freschi. Dzeko ha lavorato con buoni movimenti, ma era difficile contro una squadra che si abbassa bene. Penso che non siamo stati in grado di aiutare bene i nostri attaccanti. Abbiamo avuto poca ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Laesce clamorosamente sconfitta contro il Parma. I giallorossi incassano un clamoroso 2-0 dagli uomini di Roberto D'Aversa e perdono il quarto posto a favore dell'Atalanta.LE PAROLE DIIl tecnico Pauloanalizza il clamoroso k.o. rimediato al Tardini ai microfoni di Sky Sport: "Non abbiamo avuto velocità, ma non voglio alibi. Una squadra che vuole arrivare indeve avere motivazione. Questa è stata una gara difficile perché abbiamo preso subito gol. Il Parma aveva bisogno dei tre punti e segnare subito li ha aiutati. Siamo cresciuti quando è entrato Cristante. Ci servivano giocatori più freschi. Dzeko ha lavorato con buoni movimenti, ma era difficile contro una squadra che si abbassa bene. Penso che non siamo stati in grado di aiutare bene i nostri attaccanti. Abbiamo avuto poca ...

