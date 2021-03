Ranieri polemico | “Irrati è meglio che stia al VAR | è più bravo davanti al televisore”

(Di domenica 14 marzo 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio, dopo il 3-1 subito al Dall’Ara contro il Bologna ha criticato l’operato dell’arbitroai microfoni di Sky Sport: “Ci manca un po’ di malizia, siamo stati ingenui sui loro primi due gol. Non siamo capaci di fare a botte, ci manca quella cattiveria sportiva che ti porta al contrasto duro, senza far male ma per farsi sentire. L’arbitro di oggi però non mi è piaciuto per niente.cheal VAR, è piùal. Oggi non mi è piaciuto per niente sui gol subiti. Due punizioni a nostro favore che ha giudicato in maniera diversa. Gli arbitri bravi lasciamoli in campo. Ha scontentato anche Mihajlovic, qualcosa vorrà dire”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene ...

