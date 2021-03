Rai: Brunetta e Palù ospiti di ‘In Mezz’ora in più’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Il ‘Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale’ firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil; il nuovo piano vaccinale e i timori dell’opinione pubblica dopo la segnalazione di casi di possibili reazioni avverse per un lotto del vaccino Astrazeneca; la candidatura di Enrico Letta a segretario del Partito Democratico; le polemiche sulla monarchia inglese sollevate dall’intervista rilasciata da Meghan Markle e dal Principe Harry a Oprah Winfrey. Saranno questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 14 marzo, a partire dalle 14,30 su Rai3. ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Il ‘Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale’ firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal ministro per la Pubblica Amministrazione Renatoe dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil; il nuovo piano vaccinale e i timori dell’opinione pubblica dopo la segnalazione di casi di possibili reazioni avverse per un lotto del vaccino Astrazeneca; la candidatura di Enrico Letta a segretario del Partito Democratico; le polemiche sulla monarchia inglese sollevate dall’intervista rilasciata da Meghan Markle e dal Principe Harry a Oprah Winfrey. Saranno questi i temi al centro della puntata di “in più” e “in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 14 marzo, a partire dalle 14,30 su Rai3.di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai Brunetta Brunetta dice che per i concorsi pensa a una piccola rivoluzione Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, a Rai Radio Uno. 'Ci sono in Italia - ha aggiunto - tantissimi giovani bravi, iscritti agli ordini professionali, giovani che ...

Draghi: nuove professionalità in P.A. 12.31 Draghi: nuove professionalità in P. A. Firmato a Palazzo Chigi il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la Coesione sociale", con il premier Draghi, il ministro Brunetta e i segretari di Cgil, Cisl e Uil. "La pandemia e il Piano di rilancio e resilienza richiedono nuove professionalità e nuove forme di lavoro, nuovi investimenti e nuove regole. Oggi stiamo ...

Il Ministro Brunetta a ''Mezz'ora in più'' RAI - Radiotelevisione Italiana Rai: Brunetta e Palù ospiti di 'In Mezz'ora in più' Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, il presidente dell'Agenzia ... il corrispondente Rai da Londra Marco ...

