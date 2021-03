Quando Milan-Napoli valeva lo scudetto…

Leggi su newsmondo

(Di domenica 14 marzo 2021) Questa sera a San Siro va in scena. Una sfida che tra la fine degli Anni’80 e il 1990 metteva in palio il titolo nazionale.chiude il turno di campionato. Una sfida d’alta classifica ma non da scudetto. Se i rossoneri hanno elevato le prestazioni rispetto alle stagioni passate, gli azzurri hanno mancato il salto di qualità. Match suggestivo che vede sulla panchina partenopea Gennaro Gattuso, uno dei simboli del Diavolo di Ancelotti., i fasti del passato Quella tra la formazione meneghina e quella campana ha avuto il momento più alto e competitivo nella seconda metà degli Anni ’80. Una sfida totale, nord contro sud, il calcio totale contro il calcio all’italiana. E molto altro ancora. Sfide epiche che hanno fatto la storia, mettendo in ...