Pd: l'Ulivo 2.0 di Letta, dem motore coalizione e obiettivo vittoria 2023/Adnkronos (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Io non ho lasciato la mia vita precedente per guidarvi a una sconfitta" ma per guidare un partito che "ha l'ambizione di vincere con una coalizione. Il primo test saranno le amministrative ma il nostro obiettivo sono le politiche del 2023 per essere l'alternativa alla destra di Meloni e Salvini". Enrico Letta torna al Nazareno dopo 7 anni, in quella stessa sala dove nel 2014 la Direzione Pd decretò la sua uscita da palazzo Chigi. Ci arriva con un progetto lungo che guarda alle politiche del 2023 e con uno schema nuovo ma 'familiare' allo stesso tempo. Quel Pd che torna 'motore della coalizione'. Non a caso il neosegretario cita due momenti come punto di riferimento: la vittoria dell'Ulivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. () - "Io non ho lasciato la mia vita precedente per guidarvi a una sconfitta" ma per guidare un partito che "ha l'ambizione di vincere con una. Il primo test saranno le amministrative ma il nostrosono le politiche delper essere l'alternativa alla destra di Meloni e Salvini". Enricotorna al Nazareno dopo 7 anni, in quella stessa sala dove nel 2014 la Direzione Pd decretò la sua uscita da palazzo Chigi. Ci arriva con un progetto lungo che guarda alle politiche dele con uno schema nuovo ma 'familiare' allo stesso tempo. Quel Pd che torna 'della'. Non a caso il neosegretario cita due momenti come punto di riferimento: ladell'...

Advertising

SBerritta : RT @Linkiesta: Letta spara sul quartier generale, ma in modo mite e razionale Il neo segretario Pd sembra parlare da premier; fa capire ch… - PPetiziol : RT @MattiaPertoldi: Ius soli, voto ai 16enni, un richiamo all'Ulivo, un nuovo metodo di elezione dei parlamentari. Lo spessore di #Letta no… - AnimaCeleste : RT @mariolavia: === L'Ulivo 2.0 di Letta che vuole il Pd al governo ma con le elezioni.Conte ridimensionato. Il'nostro' gov Draghi. Lo Ius… - NICOLACATAR : RT @Linkiesta: Letta spara sul quartier generale, ma in modo mite e razionale Il neo segretario Pd sembra parlare da premier; fa capire ch… - Linkiesta : Letta spara sul quartier generale, ma in modo mite e razionale Il neo segretario Pd sembra parlare da premier; fa… -