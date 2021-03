Pd, Letta: “Il nostro partito deve far parlare i giovani, ora battaglia per dare il diritto di voto ai sedicenni” (Di domenica 14 marzo 2021) “Ho vissuto con una nuova generazione, mi hanno insegnato tanto e parafrasando don Mazzolari mi sento di dire che questo non deve essere il partito che parla dei giovani ma che fa parlare i giovani, saranno al centro della mia azione a tutto campo e su tutti i temi”. Lo ha detto Enrico Letta all’assemblea nazionale del Pd, proponendo poi di abbassare la soglia del diritto di voto fino ai 16 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) “Ho vissuto con una nuova generazione, mi hanno insegnato tanto e parafrasando don Mazzolari mi sento di dire che questo nonessere ilche parla deima che fa, saranno al centro della mia azione a tutto campo e su tutti i temi”. Lo ha detto Enricoall’assemblea nazionale del Pd, proponendo poi di abbassare la soglia deldifino ai 16 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

