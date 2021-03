Pasquale Battista spopola sul web (Di domenica 14 marzo 2021) Dal 26 febbraio è on-line “Perdere tutto”, il nuovo brano del giovanissimo cantautore originario di Cetara, Pasquale Battista, in arte Hale. Sono bastati pochi giorni perché il videoclip, girato nell’ex zuccherificio di Avezzano, raggiungesse 300.000 visualizzazioni su YouTube e un milione e mezzo per il suono di TikTok. Il tema riporta immagini intense e molto suggestive, nate da un sogno fatto realmente da Hale durante il lockdown: “E’ da qui che ho pensato questo brano potesse essere semplicemente la risposta a quel brutto sogno – racconta Pasquale -riportare alla realtà i nostri pensieri più inconsci, anche quando sembrano non aiutarti. A volte è proprio dalle nostre paure che fuoriescono le nostre azioni più belle. Reazioni che ci aiutano ad oltrepassare ogni confine e a puntare sempre più in alto”. Così, dopo giornate di duro ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 14 marzo 2021) Dal 26 febbraio è on-line “Perdere tutto”, il nuovo brano del giovanissimo cantautore originario di Cetara,, in arte Hale. Sono bastati pochi giorni perché il videoclip, girato nell’ex zuccherificio di Avezzano, raggiungesse 300.000 visualizzazioni su YouTube e un milione e mezzo per il suono di TikTok. Il tema riporta immagini intense e molto suggestive, nate da un sogno fatto realmente da Hale durante il lockdown: “E’ da qui che ho pensato questo brano potesse essere semplicemente la risposta a quel brutto sogno – racconta-riportare alla realtà i nostri pensieri più inconsci, anche quando sembrano non aiutarti. A volte è proprio dalle nostre paure che fuoriescono le nostre azioni più belle. Reazioni che ci aiutano ad oltrepassare ogni confine e a puntare sempre più in alto”. Così, dopo giornate di duro ...

