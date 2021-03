Parigi-Nizza 2021 | Roglic cade due volte e perde la gara A Cort la tappa | a Schachmann la generale

(Di domenica 14 marzo 2021) MagnusNielsen (EF Education-Nippo) vince l’ultimadelladavanti al francese Christophe Laporte (Cofidis). La frazione, però, ha visto soprattutto consumarsi il dramma di Primoz(Jumbo-Visma). Lo sloveno, maglia gialla e già vincitore di tre tappe, è caduto duee la seconda scivolata gli è stata fatale. Infatti, i rivali lo hanno attaccato e non è riuscito a riprendere il gruppo dei migliori. Il successo finale, così, è andato a Maximilian(Bora-Hansgrohe), che conquista la Corsa verso il Sole per il secondo anno consecutivo. Sul podio finale, col teutonico, sale la coppia dell’Astana composta da Alexander Vlasov e Ion Izagirre, rispettivamente secondo e terzo. Laha vissuto il ...

sportface2016 : #Ciclismo, la classifica finale della #ParisNice2021: bis di #Schachmann, #Roglic esce dalla top ten. #Aru miglior… - CentotrentunoC : #ParisNice | Fabio #Aru conclude 26° una #ParigiNizza entusiasmante con il colpo di scena finale: vittoria al tedes… - SpazioCiclismo : Stravolgimenti inattesi per l'ultima tappa della #ParisNice, con Primoz Roglic che perde una corsa che sembrava orm… - mondialinet : Parigi-Nizza 2021, arriva il ribaltone: Schachmann bis in maglia gialla, Roglic a bocca asciutta -… - RSIsport : ????? L'ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza è costata cara a Roglic, caduto e feritosi a una coscia. Lo sloveno… -

Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo) ha vinto a La Colmiane la settima e penultima tappa della Parigi-Nizza, conquistando il terzo successo in quattro giorni nella corsa e rafforzando il primo posto in classifica. Roglic ha battuto lo svizzero Gino Mader, protagonista di una lunga fuga e ...Maximilian Schachmann vince per il secondo anno di fila la Parigi-Nizza. Il tedesco ha sfruttato una caduta di Primoz Roglic, maglia gialla prima dell'ultima tappa e uscito dalla top ten dopo una ...Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) vince l'ultima tappa della Parigi-Nizza 2021 davanti al francese Christophe Laporte (Cofidis). La frazione, però, ha visto soprattutto consumarsi il dramma di ...