Milan-Napoli | le formazioni ufficiali

Leggi su itasportpress

(Di domenica 14 marzo 2021) Questi i 22 in campo a San Siro:(4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso ITA Sport Press.