Milan-Napoli, i convocati di Pioli: tornano a disposizione Rebic, Hernandez e Calhanoglu (Di domenica 14 marzo 2021) Il Milan ha ufficializzato i convocati per il match di stasera contro il Napoli, in programma a San Siro alle 20.45. Zlatan Ibrahimovic è ancora fuori, ma Pioli ritrova Rebic, Hernandez e Calhanoglu. Di seguito l’elenco. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.Centrocampisti: Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Leão, Rebi?. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Ilha ufficializzato iper il match di stasera contro il, in programma a San Siro alle 20.45. Zlatan Ibrahimovic è ancora fuori, maritrova. Di seguito l’elenco. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.Centrocampisti: Çalhano?lu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Kruni?, Meïte, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Leão, Rebi?. L'articolo ilsta.

