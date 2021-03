Milan, ingenuo Rebic: espulsione per proteste contro il Napoli (Di domenica 14 marzo 2021) Il Milan dovrà fare a meno di Ante Rebic in occasione del prossimo match di Serie A contro la Fiorentina: l’attaccante croato espulso per proteste Il Milan dovrà fare a meno di Ante Rebic in occasione del prossimo match di Serie A in casa della Fiorentina. L’attaccante croato ha protestato in maniera eccessiva nei riguardi dell’arbitro Pasqua, rimediando il cartellino rosso in pieno recupero contro il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Ildovrà fare a meno di Antein occasione del prossimo match di Serie Ala Fiorentina: l’attaccante croato espulso perIldovrà fare a meno di Antein occasione del prossimo match di Serie A in casa della Fiorentina. L’attaccante croato ha protestato in maniera eccessiva nei riguardi dell’arbitro Pasqua, rimediando il cartellino rosso in pieno recuperoil. Leggi su Calcionews24.com

brema82 : @_Mdk7_ In velocità, in precario equilibrio, basta quello, soprattutto in virtù della possibilità di rivedere l'azi… - Ryos_27 : @JulianRoss79 Non ti facevo così ingenuo da credere che il Milan possa togliere punti a quelli lì - Rougenoir1978 : @rossonero_ross1 Se il Milan non fa plusvalenze è ingenuo, non vuole investire, è comandato da un fondo cattivo, e… -