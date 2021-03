Michela Persico | “Covid? Momenti di panico Sogno il matrimonio E con Daniele…”

Leggi su golssip

(Di domenica 14 marzo 2021) Lunga intervista concessa ai microfoni di Tuttosport da, compagna del centrale del Cagliari Daniele Rugani, che oggi affronterà la Juventus, sua ex squadra. Tanti i temi affrontati, dal momento della coppia ale non solo: «Torino? Lì abbiamo creato la nostra famiglia, abbiamo tanti amici e punti di riferimento di cui sentiamo la mancanza. Lì c’è anche la nostra casa, che abbiamo comprato due anni fa»., il vostro non è stato però un addio.«Certo che no, è stato un arrivederci. Dani (così chiama affettuosamente il difensore, ndr) è in prestito dalla Juventus al Cagliari, a giugno torneremo a Torino e poi si vedrà».Intanto oggi Rugani affronterà per la prima volta gli ex compagni: l’ha visto nervoso o preoccupato?«No, l’ho visto concentrato e determinato. Con la Juve e i suoi ex compagni ha ...