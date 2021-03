LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Verstappen vola! Leclerc 7°, Hamilton 8° e Sainz 11° con problemi al cambio (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00: 1’30?643 per Hamilton che migliora, ma resta distante dalla vetta occupata da Verstappen: ottavo Lewis a 0?851. 15.58: Attenzione si lavora nella zona del cambio sulla Ferrari di Sainz. 15.57: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:29.792 48 2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.244 68 3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.352 38 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.395 49 5 Fernando ALONSO Alpine+0.526 45 6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.649 1387 Charles Leclerc Ferrari+0.694 80 8 Lando NORRIS McLaren+0.869 56 9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.036 76 10 Lewis Hamilton Mercedes+1.136 3711 Carlos Sainz Ferrari+1.278 65 12 Esteban OCON Alpine+1.518 61 13 Nikita ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00: 1’30?643 perche migliora, ma resta distante dalla vetta occupata da: ottavo Lewis a 0?851. 15.58: Attenzione si lavora nella zona delsulla Ferrari di. 15.57: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:29.792 48 2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.244 68 3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.352 38 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.395 49 5 Fernando ALONSO Alpine+0.526 45 6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.649 1387 CharlesFerrari+0.694 80 8 Lando NORRIS McLaren+0.869 56 9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.036 76 10 LewisMercedes+1.136 3711 CarlosFerrari+1.278 65 12 Esteban OCON Alpine+1.518 61 13 Nikita ...

