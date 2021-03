Le dimissioni capolavoro di Zinga | ora il Pd è esattamente ciò che voleva

Leggi su tpi

(Di domenica 14 marzo 2021) Furono vere? La domanda in ambienti Pd comincia seriamente a circolare dopo tutto quello che è accaduto in seguito all’inaspettato passo indietro dell’ormai ex segretario Nicolaretti. Una resa inizialmente interpretata come mero atto di sdegno di un politico pronto a non riconoscersi più nella sua comunità. O, in alternativa, come autocertificazione di scarso spessore politico, la presa d’atto dell’incapacità di tenere le fila di un partito sempre più lacerato. Più passano i giorni, però, più la mossa diprende le sembianze di un saggio di tatticismo politico che farebbe impallidire persino il machiavellismo di Renzi. Le sue, che in un articolo sul Fatto Quotidiano Antonello Caporale definisce “operose”, hanno infatti innescato movimento anti-renziano inerziale ma inarrestabile ...