“Lamorgese ha bloccato più navi Ong di Salvini” (Di domenica 14 marzo 2021) Da quando è al Viminale la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha bloccato più navi delle Organizzazioni Non Governative rispetto al suo predecessore Matteo Salvini, che della guerra alle Ong aveva fatto un vanto quotidiano. La ministra, utilizzando lo strumento del fermo amministrativo invece dei sequestri è arrivata a tenerne ferme fino a 7 mentre il Capitano non aveva mai superato la cifra di quattro. A fornire i dati sui blocchi delle navi delle Organizzazioni Non Governative è stato il ricercatore Matteo Villa dell’Ispi e ne parla oggi il Corriere della Sera. Che elenca le imbarcazioni bloccate tra il 9 ottobre e il 31 dicembre 2020 dalla ministra dell’allora governo Conte: (Jugeng Rettet, Sea Watch 3, Sea Watch 4, Eleonore, Alan Kurdi, Ocean Viking e Louise Michel) mentre nell’estate 2019, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Da quando è al Viminale la ministra dell’Interno Lucianahapiùdelle Organizzazioni Non Governative rispetto al suo predecessore Matteo, che della guerra alle Ong aveva fatto un vanto quotidiano. La ministra, utilizzando lo strumento del fermo amministrativo invece dei sequestri è arrivata a tenerne ferme fino a 7 mentre il Capitano non aveva mai superato la cifra di quattro. A fornire i dati sui blocchi delledelle Organizzazioni Non Governative è stato il ricercatore Matteo Villa dell’Ispi e ne parla oggi il Corriere della Sera. Che elenca le imbarcazioni bloccate tra il 9 ottobre e il 31 dicembre 2020 dalla ministra dell’allora governo Conte: (Jugeng Rettet, Sea Watch 3, Sea Watch 4, Eleonore, Alan Kurdi, Ocean Viking e Louise Michel) mentre nell’estate 2019, ...

kadreg1 : Un titolo sul @Corriere di oggi dice “Lamorgese ha bloccato più navi ONG di Salvini” com’è possibile distorcere la… - Siver631 : @NicolaPorro Nessuno che denunci la lamorgese per non aver bloccato queste zecche. Noi chiusi in casa e questi para… - maretegge : RT @GiancarloDeRisi: Sbarchi continui e non solo a Lampedusa. Stamattina la Finanza ha bloccato un barchino a sud della Sardegna che traspo… - veratto_A : RT @GiancarloDeRisi: Sbarchi continui e non solo a Lampedusa. Stamattina la Finanza ha bloccato un barchino a sud della Sardegna che traspo… - FrancescaLupo15 : RT @GiancarloDeRisi: Sbarchi continui e non solo a Lampedusa. Stamattina la Finanza ha bloccato un barchino a sud della Sardegna che traspo… -