Il voto locale in Germania premia la sinistra: crolla la Cdu, trionfano Spd e verdi (Di domenica 14 marzo 2021) Oggi, nei laender del Baden Wuerttemberg e del Renania Palatinato, si è misurato un prepotente crollo della Cdu, il partito di Angela Merkel. Gli elettori sono stati infatti chiamati alle urne nel ...

