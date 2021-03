Germania: urne aperte in Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato (Di domenica 14 marzo 2021) urne aperte nei due Laender tedeschi del Baden-Wuerttemberg e della Renania-Palatinato, un test importantissimo che apre un lungo anno elettorale che culminerà il 26 settembre con le elezioni politiche, le prime in 16 anni senza la cancelliera Angela Merkel alla guida dei conservatori. Sono proprio i cristiano-democratici della Cdu/Csu a rischiare di uscire sconfitti dal voto. All’insofferenza dell’opinione pubblica per la lentezza della campagna vaccinale si è aggiunta l’indignazione per i casi di corruzione che hanno causato in poche settimane le dimissioni di ben tre deputati del Bundestag, due accusati di aver lucrato sulle forniture di mascherine e uno finito nel mirino per l’attività di lobbismo a favore dell’Azerbaigian. Nel Baden Wuerttemberg, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021)nei due Laender tedeschi dele della, un test importantissimo che apre un lungo anno elettorale che culminerà il 26 settembre con le elezioni politiche, le prime in 16 anni senza la cancelliera Angela Merkel alla guida dei conservatori. Sono proprio i cristiano-democratici della Cdu/Csu a rischiare di uscire sconfitti dal voto. All’insofferenza dell’opinione pubblica per la lentezza della campagna vaccinale si è aggiunta l’indignazione per i casi di corruzione che hanno causato in poche settimane le dimissioni di ben tre deputati del Bundestag, due accusati di aver lucrato sulle forniture di mascherine e uno finito nel mirino per l’attività di lobbismo a favore dell’Azerbaigian. Nel, ...

