Genoa, Perin chiede concentrazione: "Non siamo ancora salvi. Dobbiamo tornare a vincere"

Mattia Perin è tornato a difendere la porta del suo Genoa nella sfida contro l'Udinese giocata ieri per la 27^ giornata di campionato. L'estremo difensore, intervenuto ai microfoni di Sky, ha detto la sua sul finale di stagione che attende il Grifone richiamando la squadra alla massima concentrazione.

Perin, parole da leader

"Non siamo ancora salvi, lo sappiamo bene e Dobbiamo lavorare sodo cercando di dare continuità alle prestazioni", ha detto Perin. "L'Udinese è una squadra forte che non a caso è già arrivata a quota 33 punti, ha messo in difficoltà tutte le squadre contro cui ha giocato ultimamente. Probabilmente meritavamo ..."

