Finalmente una donna presidente federale Lo squash elegge Antonella Granata

(Di domenica 14 marzo 2021) In un paese pieno di campionesse ieri per la prima volta l'elezione rosa in una delle nostre 44 Federazioni

In un paese pieno di campionesse ieri per la prima volta l'elezione rosa indelle nostre 44 Federazioni... sottolineando cheguardiamo con fiducia al futuro prossimo. Solo negli ultimi tre ... Ormai nel mondo sono state somministrate circa 350 milioni di dosi e l'evidenza ci dice dipiena ...BOLOGNA.Cinque giorni dopo il post sui social con cui ha scatenato un terremoto nel mondo dello sport dilettantistico, e non solo, Lara Lugli tira le somme e invita il movimento a passare dalle parole ...di Leo Turrini A pensarci bene, si fa quasi fatica a crederci. Dai tempi in cui venne creato il Coni, cioè in pratica dall’epoca immediatamente successiva alla Seconda Guerra mondiale, beh, finalmente ...