Enrico Letta: "Su ius soli differenza radicale con Salvini e Meloni" (Di domenica 14 marzo 2021) Sul tema dello ius soli con Salvini e Meloni "è evidente che c'è una differenza di fondo radicale". Enrico Letta , nuovo segretario del Partito democratico , parla a 'Che tempo che fa'. Il nuovo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Sul tema dello iuscon"è evidente che c'è unadi fondo"., nuovo segretario del Partito democratico , parla a 'Che tempo che fa'. Il nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Letta Più Europa, Emma Bonino lascia il partito. Addio anche di Della Vedova Nel giorno in cui Enrico Letta viene eletto segretario del Pd, Più Europa, con una esplosione 'controllata', registra due addii di peso: quello 'strategico' del suo segretario, Benedetto Della Vedova, e quello - ...

Chi è Enrico Letta, l’eterno “enfant prodige” richiamato per guidare il Pd Il Sole 24 ORE Pd, i PartigianiDem: "Sostegno a Letta per la segreteria" Noi ci saremo perché serve il contributo di tutti, per il Pd e per l’Italia” – “Sosterremo con convinzione la candidatura di Enrico Letta a segretario nazionale del Partito democratico perché è la ris ...

PD, Enrico Letta torna in campo: eletto nuovo segretario. Salvini attacca: “Su Ius Soli, parte male” NordEst (Adnkkronos) – Enrico Letta è stato eletto nuovo segretario del Pd con 860 sì, 2 no e 4 astenuti nel corso dell’assemblea del partito al Nazareno. Lo ha annunciato la presidente Valentina Cupp ...

