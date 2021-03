Covid, ultime notizie. Dl Covid: smart working per dipendenti con figli under 16 (Di domenica 14 marzo 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (14 marzo 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Il governo italiano ha emanato venerdì il nuovo decreto anti-Covid, mentre dal 15 marzo quasi tutta l’Italia si appresta a diventare rossa o arancione. Intanto, sono più di 6 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino qui i dati in tempo reale e quasi due milioni i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, sabato 13 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie: LA ... Leggi su tpi (Di domenica 14 marzo 2021), ledi oggi (14 marzo 2021) in Italia e nel mondoOGGI – Il governo italiano ha emanato venerdì il nuovo decreto anti-, mentre dal 15 marzo quasi tutta l’Italia si appresta a diventare rossa o arancione. Intanto, sono più di 6 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino qui i dati in tempo reale e quasi due milioni i cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte ledi oggi, sabato 13 marzo, sul-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ?: LA ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' un vero e proprio assalto quello che nelle ultime ore stanno vivendo parrucchieri, barbieri e centri estetici ch… - Corriere : Rifiuta il vaccino, infermiera positiva in un cluster di contagi al San Martino di Genova - repubblica : ?? Covid, 26.062 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 317 morti - infoitsalute : Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la mappa - infoitsalute : Coronavirus oggi, ultime notizie. Da domani in vigore nuova stretta anti-Covid. LIVE -