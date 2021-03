Covid | Sileri | ‘non chiudiamo per vaccinare | tra 6-8 settimane meno ricoveri e morti’

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Le chiusure sono indipendenti dalle vaccinazioni: non stiamo chiudendo perma perché l’andamento ha alterato i parametri di alcune regioni che necessitano rigore maggiore nella terza ondata, che altri paesi hanno vissuto prima di noi. Avremo misure più rigide per Pasqua per ridurre l’esposizione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolointervenendo a Domenica In. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Alla domanda della conduttrice se le prenotazioni stiano andando avanti,ha risposto che: '...è un vaccino che ha mostrato che se usato su vasta scala riduce le ospedalizzazionicon ...... MA?" Il viceministro della Salute, Pierpaolo, è tornato a Domenica In per parlare della delicata situazionein Italia. Entro metà aprile avremo le dosi di vaccino utili? 'Da domani nel ...Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Le chiusure sono indipendenti dalle vaccinazioni: non stiamo chiudendo per vaccinare ma perché l'andamento ha alterato i parametri di alcune regioni che necessitano rigore ...Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "La sanità italiana è rovinata non da medici ed infermieri sottopagati ma da alcuni dirigenti scelti a monte dalla politica, persone non in grado di gestirla". Lo ...