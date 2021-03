Com’era Tommaso Zorzi da piccolo? Stesso sorriso, sempre monello (Di domenica 14 marzo 2021) Ricchissimo, bello ma soprattutto divertente, Tommaso Zorzi da bambino era molto simile a come lo abbiamo conosciuto al Grande Fratello VIP. Classe 1995, Tommaso Zorzi non ha ancora compiuto 30 anni: giovanissima star dell’entertainment italiano, in grado di creare dal niente un mini show serale durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, ha mantenuta inalterata la simpatia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 14 marzo 2021) Ricchissimo, bello ma soprattutto divertente,da bambino era molto simile a come lo abbiamo conosciuto al Grande Fratello VIP. Classe 1995,non ha ancora compiuto 30 anni: giovanissima star dell’entertainment italiano, in grado di creare dal niente un mini show serale durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, ha mantenuta inalterata la simpatia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

