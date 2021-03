Come scoprire l’ora in cui i messaggi vocali di WhatsApp sono stati riprodotti

Leggi su optimagazine

(Di domenica 14 marzo 2021)sta per introdurre anche un’altra novità relativa ai, oltre a quella che permetterà di velocizzare la riproduzione degli stessi (immaginate il sollievo in caso di noteparticolarmente lunghe). La modifica di cui vogliamo parlarvi oggi,riportato da ‘tuttoandroid.net‘, si associa alle doppie spunte blu, che dapprima figuravano di fianco alla registrazione quando il destinatario ascoltava la nota vocale, pur con la conferma di lettura disattivata. Da questo momento in poi, servirà che entrambi gli utenti, mittente e destinatario, abbiano attiva la conferma di avvenuta lettura (altrimenti le doppie spunte blu non compariranno al fianco della nota vocale nel momento in cui viene riprodotta). Nel primo caso si parlava di un bug, che è stato corretto per omologare il ...