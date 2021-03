Cagliari Juventus, Pirlo: “CR7 espulso? Fallo di gioco. Inter? Tentiamo l’impresa” (Di domenica 14 marzo 2021) Cagliari Juventus – La Juventus archivia l’eliminazione amara in Champions League e schianta il Cagliari con un super Ronaldo. Il portoghese fa una tripletta perfetta in 32 minuti. Gol di testa, destro e sinistro. La Juve di Pirlo continua a vincere e prova a tenere il passo dell’Inter che non molla un punto. Pirlo e i suoi proveranno a tenere vivo il sogno scudetto. Il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Cagliari Juventus, le parole di Pirlo Ecco di seguito le parole di Pirlo a fine partita. Leggi anche: Pagelle Cagliari Juventus 1-3: Ronaldo mostruoso, bene Danilo e Chiesa PARTITA – “Abbiamo fatto un ottimo approccio, era importante dopo la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 14 marzo 2021)– Laarchivia l’eliminazione amara in Champions League e schianta ilcon un super Ronaldo. Il portoghese fa una tripletta perfetta in 32 minuti. Gol di testa, destro e sinistro. La Juve dicontinua a vincere e prova a tenere il passo dell’che non molla un punto.e i suoi proveranno a tenere vivo il sogno scudetto. Il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport., le parole diEcco di seguito le parole dia fine partita. Leggi anche: Pagelle1-3: Ronaldo mostruoso, bene Danilo e Chiesa PARTITA – “Abbiamo fatto un ottimo approccio, era importante dopo la ...

