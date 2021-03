Bologna-Sampdoria | Ramirez ammonito e squalificato | salterà il Torino

(Di domenica 14 marzo 2021) Sconfitta e squalifica in vista per. Non la serata migliore per lache al Dall’Ara contro ilperde 3-1 e riceve un’ammonizione pesantissima. Gastonall’84’ del lunch match della ventisettesima giornata di Serie A – era diffidato e sarà costretto così a saltare la prossima sfida di campionato contro il. Probabile spazio quindi a Verre che in settimana ha rinnovato il suo contratto fino al 2025. SportFace.

DIRETTA(RISULTATO 3 - 1) TRIS DI SORIANO! Si riparte senza cambi nella ripresa, squadre ben disposte e al 6 il primo lampo del secondo tempo lo produce Quagliarella, che sfrutta un brutto ...DIRETTA/(risultato 3 - 1) streaming DAZN: tris di Soriano! CI PROVA BERGAMASCHI Dopo l'inizio scoppiettante il match inizia a vivere una situazione di stallo, con le due squadre ...Audero 6,5 – Primo tempo tranquillo per il numero uno della Sampdoria, il Bologna non crea pericoli e segna nelle uniche occasioni. Il portiere, attento sulle palle alte, non può fare nulla sui gol.Mehdi Leris è tornato in campo con la Sampdoria, dopo essere rimasto in panchina per nove partite consecutive. Si rivede Mehdi Leris: il centrocampista blucerchiato, infatti, dop ...