Belén Rodriguez a «C’é Posta per te» con capezzoli in vista | e se fosse un atto femminista?

(Di domenica 14 marzo 2021) C’è chi i capezzoli non ama averli in vista e compra copricapezzoli in silicone autoadesivi per dare al seno quell’effetto photoshoppato sotto gli abiti ed eliminare ogni sinuosità che possa essere letta come provocazione, e chi come Belén Rodriguez, 36 anni, bellissima showgirl argentina in attesa della seconda figlia, il problema quasi non se lo pone. Anzi se lo pone e lo risolve nel modo più naturale possibile. Belén abbraccia la filosofia del free the nipple. È quello che ha fatto ieri sera, allo show C’è Posta Per Te dove è nata una gag sull’argomento insieme a Luciana Littizzetto.